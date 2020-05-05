Авария в Уфе: на улице Комарова столкнулись две встречные Daewoo Nexia

Накануне, 4 мая, на улице Комарова в Уфе столкнулись две встречные Daewoo Nexia. За рулем первой легковушки находился 32-летний житель Иглинского района, второй управлял 27-летний житель Кумертау.







В результате ДТП оба водителя получили серьезные травмы, пострадал также пассажир второй иномарки, рассказали “Вестям” в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.



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