Авария в Уфе: на улице Комарова столкнулись две встречные Daewoo Nexia
Накануне, 4 мая, на улице Комарова в Уфе столкнулись две встречные Daewoo Nexia. За рулем первой легковушки находился 32-летний житель Иглинского района, второй управлял 27-летний житель Кумертау.
В результате ДТП оба водителя получили серьезные травмы, пострадал также пассажир второй иномарки, рассказали “Вестям” в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
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Ранее сообщалось, что в Уфе во время тушения пожара перелом ноги и ожоги получил сотрудник МЧС. Имеется видео с места происшествия.
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Источник:
gtrk.tv
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