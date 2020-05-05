В Баймакском районе Башкирии потушили лесной пожар

Первый в этом году лесной пожар в Башкирии зарегистрирован 1 мая в Баймакском районе республики. Площадь возгорания составила 1,5 гектара, сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.







Потушить пожар удалось за три часа, несмотря на порывистый ветер. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в лесу.

«Режим самоизоляции не предполагает выезды в лес. Но погоду в эти дни нам обещают тёплую и сухую. Поэтому надо готовиться к потенциальным пожарам. Лесники и дальше будут обеспечиваться новой техникой, в том числе в рамках нацпроекта “Экология”», – отметил глава региона Радий Хабиров.



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Добавим, что Минлесхоз республики подготовил к работе восемь лесопожарных станций, за ними закреплено 157 единиц специализированной техники. Для предупреждения возникновения лесных пожаров создали около 700 километров минерализованных полос.