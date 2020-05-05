Стала известна личность туриста утонувшего во время сплава по реке Инзер

Раскрыта личность туриста, тело которого обнаружили на реке Инзер 1 мая. Парня нашли в реке возле деревни.
Погибшим оказался Ялил К., который отправился вместе с друзьями в ежегодный сплав по реке Малый Инзер на одноместном надувном каяке.
Ранее сообщалось, что течение в тот день было настолько быстрым, что мужчина не смог справиться с каяком и тот перевернулся. За помощью обратились местные жители, которые стали свидетелями несчастного случая.
Тело Ялила обнаружили спасатели около деревни Реветь, помочь туристу спасатели уже не смогли. Молодой парень при жизни много путешествовал, увлекался природой и фотографией. В основном фотографировал пейзажи и виды. Похоронили его в родном Сибае. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram