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Стала известна личность туриста утонувшего во время сплава по реке Инзер

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
Стала известна личность туриста утонувшего во время сплава по реке Инзер

Раскрыта личность туриста, тело которого обнаружили на реке Инзер 1 мая. Парня нашли в реке возле деревни. 

Погибшим оказался Ялил К., который отправился вместе с друзьями в ежегодный сплав по реке Малый Инзер на одноместном надувном каяке.



Ранее сообщалось, что течение в тот день было настолько быстрым, что мужчина не смог справиться с каяком и тот перевернулся. За помощью обратились местные жители, которые стали свидетелями несчастного случая.

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Тело Ялила обнаружили спасатели около деревни Реветь, помочь туристу спасатели уже не смогли.  Молодой парень при жизни много путешествовал, увлекался природой и фотографией. В основном фотографировал пейзажи и виды. Похоронили его в родном Сибае.

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Источник: gorobzor.ru

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