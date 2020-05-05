В пресс-службе МВД по Башкирии дали комментарии по поводу задержания уфимцев, ехавших на спасение своего отца

В МВД по Башкирии рассказали свою версию произошедшего. Ранее житель Уфы Андрей Николенко заявлял, что из-за того, что его задержали сотрудники ГИБДД, он не успел спасти отца своей жены и отвезти его в больницу.







В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что причина произошедшего в том, что остановленный водитель отказался от дачи объяснений о цели поездки, а также отказался предъявлять документы.

«То же самое он заявил при понятых. В результате инспектору пришлось потратить значительное время, чтобы установить личность водителя и выяснить, что он не зарегистрирован на интернет-ресурсе «Дорога 02». После составления протокола водитель был немедленно отпущен», – сообщили в ведомстве.



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Фото: ГорОбзор.ру