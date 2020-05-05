Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В пресс-службе МВД по Башкирии дали комментарии по поводу задержания уфимцев, ехавших на спасение своего отца

В пресс-службе МВД по Башкирии дали комментарии по поводу задержания уфимцев, ехавших на спасение своего отца

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В пресс-службе МВД по Башкирии дали комментарии по поводу задержания уфимцев, ехавших на спасение своего отца

В МВД по Башкирии рассказали свою версию произошедшего. Ранее житель Уфы Андрей Николенко заявлял, что из-за того, что его задержали сотрудники ГИБДД, он не успел спасти отца своей жены и отвезти его в больницу.



В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что причина произошедшего в том, что остановленный водитель отказался от дачи объяснений о цели поездки, а также отказался предъявлять документы.

Спасти не успели: ДПС на час задержала уфимцев спешащих к умирающему отцу

Читайте также:

Спасти не успели: ДПС на час задержала уфимцев спешащих к умирающему отцу
«То же самое он заявил при понятых. В результате инспектору пришлось потратить значительное время, чтобы установить личность водителя и выяснить, что он не зарегистрирован на интернет-ресурсе «Дорога 02». После составления протокола водитель был немедленно отпущен», – сообщили в ведомстве.
Уфимец рассказал, что направлялся к своему тестю, которого срочно нужно было отвезти в больницу. Когда его остановили сотрудники, Андрей Николенко сообщил, что те озвучить причину остановки отказались, а сотрудник правоохранительных органов ответил: «Привлечем за коронавирус». Объяснения о том, что супруги едут к тяжелобольному родственнику, полицейские не принимали, рассказывал житель Уфы.

Ранее сообщалось об аварии, произошедшей в городе Уфе: на улице Комарова столкнулись две встречные Daewoo Nexia 
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: ГорОбзор.ру

Читайте также

Спасти не успели: ДПС на час задержала уфимцев спешащих к умирающему отцу
Общество
Спасти не успели: ДПС на час задержала уфимцев спешащих к умирающему отцу
В Башкирии водителя приговорили к штрафу в 75 тысяч рублей за дачу взятки инспектору ДПС
Общество / Происшествия
В Башкирии водителя приговорили к штрафу в 75 тысяч рублей за дачу взятки инспектору ДПС
В Абзелиловском районе за рулем автобуса от сердечной недостаточности умер водитель
Происшествия
В Абзелиловском районе за рулем автобуса от сердечной недостаточности умер водитель
В Нефтекамске пьяный водитель, в ходе составления протокола, разбил лобовое стекло автомобиля ДПС
Происшествия
В Нефтекамске пьяный водитель, в ходе составления протокола, разбил лобовое стекло автомобиля ДПС
ДТП в Уфе: водитель сбил 14-летнюю девочку
Происшествия
ДТП в Уфе: водитель сбил 14-летнюю девочку
Жительница Давлеканово пожаловалась на черствость сотрудников ГИБДД
Происшествия
Жительница Давлеканово пожаловалась на черствость сотрудников ГИБДД
В Уфе водитель без прав задавил лежащую на дороге женщину
Происшествия
В Уфе водитель без прав задавил лежащую на дороге женщину
В Аургазинском районе мужчина набросился с ножом на своего пасынка
Происшествия
В Аургазинском районе мужчина набросился с ножом на своего пасынка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: