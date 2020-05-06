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В Иглинском районе Башкирии водитель насмерть сбил лося

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
В Иглинском районе Башкирии водитель насмерть сбил лося

Водитель «Лады Ларгус» насмерть сбил лося на трассе М5 в Иглинском районе вечером 5 мая, сообщает ГИБДД Башкирии.

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По словам 45-летнего мужчины, когда он со своей семьёй ехал в Уфу, животное в сумерках внезапно выбежало на дорогу. Сохатый погиб.

После столкновения «Лада» вылетела в кювет. Водитель и его трёхлетний сын получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку. Есть видео.

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Источник: ufa.aif.ru

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