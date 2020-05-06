В Иглинском районе Башкирии водитель насмерть сбил лося
Водитель «Лады Ларгус» насмерть сбил лося на трассе М5 в Иглинском районе вечером 5 мая, сообщает ГИБДД Башкирии.
После столкновения «Лада» вылетела в кювет. Водитель и его трёхлетний сын получили травмы.
Ранее сообщалось, что в Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку. Есть видео.
Источник:
ufa.aif.ru
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