ДТП в Стерлитамаке: водитель грузовика сбил женщину
Накануне в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП. Водитель грузовика сбил пешехода. Местная жительница получила травмы.
В результате наезда женщина получила травмы. Ее госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, сегодня в Иглинском районе Башкирии водитель насмерть сбил лося.
Источник:
bash.news
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