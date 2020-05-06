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ДТП в Стерлитамаке: водитель грузовика сбил женщину

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
ДТП в Стерлитамаке: водитель грузовика сбил женщину

Накануне в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП. Водитель грузовика сбил пешехода. Местная жительница получила травмы.

Авария в Стерлитамакском районе: столкнулись попутные Mazda 6 и ВАЗ-2108

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Авария произошла на улице 23 мая. По всей видимости, водитель грузовика попросту не успел среагировать. Об этом сообщили в ГИБДД по Стерлитамаку.

В результате наезда женщина получила травмы. Ее госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, сегодня в Иглинском районе Башкирии водитель насмерть сбил лося.

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Источник: bash.news

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