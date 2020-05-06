В Салавате задержали наркодилеров

В Салавате сотрудники Росгвардии задержали наркодилеров, которых передали работникам полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.







Известно, что росгвардейцы увидели на одной из улиц у гаражей двух молодых людей, что сидели в автомобиле. Когда они увидели стражей порядка, то занервничали и стали вести себя подозрительно. Уже через некоторое время на место прибыли полицейские.

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Они обнаружили в салоне авто большое количество неизвестного вещества, что было расфасовано в пакетики, а также весы и планшет. Мужчины стали утверждать, что найденное не является их собственностью и пытались скрыться с места происшествия. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.