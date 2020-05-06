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В Межгорье жена второй раз проткнула мужа ножом

Рубрика: Общество / Происшествия
В Межгорье жена второй раз проткнула мужа ножом

И снова спиртное стало причиной семейного скандала и, как следствие, ножевого ранения. А начиналось всё в майские праздники. Муж и жена из города Межгорье Белорецкого района уже решили, как будут проводить выходные дни и прикупили алкоголь, чтобы устроить праздничные посиделки.



Вот только алкоголь в очередной раз не привёл ни к чему хорошему. Во время застолья 32-летняя хранительница очага не поделила что-то со своим благоверным и, недолго думая, схватилась за нож и воткнула его мужу в грудь. Здесь надо отметить, что 36-летний пострадавший уже второй раз оказывается в больнице из-за выходок своей возлюбленной. В 2015 году темпераментная женщина уже наносила ему ножевое ранение. А двумя годами позже, в 2017-м, её жертвой стал знакомый. Тогда стороны заявили о примирении.

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Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, полицейские разбираются в обстоятельствах семейной ссоры. Мужчина с ранением грудной клетки был доставлен в больницу. За его дамой сердца приехали сотрудники полиции и доставили ее в отдел полиции. Подозреваемая рассказала подробности случившегося и дала признательные показания. Она очень сожалеет о случившемся и находится под подпиской о невыезде.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ.

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Источник: www.i-gazeta.com

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