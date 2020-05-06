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В Стерлитамаке мужчина сам того не зная поместил мину в аквариум

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
В Стерлитамаке мужчина сам того не зная поместил мину в аквариум

Необычное происшествие случилось в Стерлитамаке. Там, любитель аквариумных рыбок решил дополнить композицию домашнего подводного мира речным ракушечником. Пошел на Белую, нашел то, что нужно одним большим куском и принес в офис, положил в аквариум, все красиво украсил.



Через некоторое время заметил, что вода стала ржаветь, и тогда он решил расковырять ракушечник. Как только он это сделал, то очень удивился округлому предмету, торчащему из куска ракушек.

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Мужчина позвонил правоохранителям.
— Металлическим предметом оказалась мина времен Второй Мировой Войны. Несмотря на то, что она много лет пролежала на дне реки, она все еще представляла опасность. Саперы Росгвардии вывезли опасный предмет на полигон и утилизировали, — пояснили в пресс-службе ведомства.
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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

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