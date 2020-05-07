Авария в Буздякском районе: уфимка за рулём «Opel Astra» вылетела в кювет

ДТП с “перевертышем” произошло 6 мая днём в Буздякском районе. Как сообщает ГИБДД РБ, в трех километрах от райцентра 35-летняя уфимка за рулём «Opel Astra» вылетела в кювет. Автомобиль перевернулся и заехал на частный участок.







В результате аварии женщина госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Причины и условия возникновения ДТП предстоит выяснить.

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