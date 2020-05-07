Авария в Буздякском районе: уфимка за рулём «Opel Astra» вылетела в кювет

ДТП с “перевертышем” произошло 6 мая днём в Буздякском районе. Как сообщает ГИБДД РБ, в трех километрах от райцентра 35-летняя уфимка за рулём «Opel Astra» вылетела в кювет. Автомобиль перевернулся и заехал на частный участок.
В результате аварии женщина госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Причины и условия возникновения ДТП предстоит выяснить.
Всего 6 мая на дорогах республики зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в которых 5 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 1700 нарушений ПДД, задержаны 39 нетрезвых водителей.
Напомним, накануне в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП. Водитель грузовика сбил пешехода. Местная жительница получила травмы.