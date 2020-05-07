В Чекмагушевском районе Башкирии на дом упала труба

В Чекмагушевском районе республики Башкортостан на жилой двор упала труба длинной в 20 метров. Об этом сообщает интернет-издание Bash.News.



В результате происшествия пострадали баня и сарай 72-летней местной жительницы. К счастью, обошлось без человеческих жертв.







Раньше на этом месте находилась котельная. После сноса сохранилась лишь данная злополучная труба. Стояла она ровно до того момента, как в округе не возник небольшой ураган, которой попросту сдул неустойчивую конструкцию.

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Раз вы котельную снесли, надо снести и трубу, труба же вместе с ней находитсяВозможной трагедии можно было избежать. Руководству бывшей котельной неоднократно жаловались на неустойчивую башню и просили ликвидировать и ее. Теперь ждут от них средства на восстановление бани и сарая, ведь у бабушки их попросту нет.