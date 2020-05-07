Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Чекмагушевском районе Башкирии на дом упала труба

В Чекмагушевском районе Башкирии на дом упала труба

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
В Чекмагушевском районе Башкирии на дом упала труба

В Чекмагушевском районе республики Башкортостан на жилой двор упала труба длинной в 20 метров. Об этом сообщает интернет-издание Bash.News.

В результате происшествия пострадали баня и сарай 72-летней местной жительницы. К счастью, обошлось без человеческих жертв.



Раньше на этом месте находилась котельная. После сноса сохранилась лишь данная злополучная труба. Стояла она ровно до того момента, как в округе не возник небольшой ураган, которой попросту сдул неустойчивую конструкцию.

В Чекмагушевском районе загорелась ферма, погибли животные

Читайте также:

В Чекмагушевском районе загорелась ферма, погибли животные
Раз вы котельную снесли, надо снести и трубу, труба же вместе с ней находится

Возможной трагедии можно было избежать. Руководству бывшей котельной неоднократно жаловались на неустойчивую башню и просили ликвидировать и ее. Теперь ждут от них средства на восстановление бани и сарая, ведь у бабушки их попросту нет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.osnmedia.ru

Читайте также

В Бирском районе в санатории замерзают дети: здание до сих пор отапливается мазутом
Здравоохранение
В Бирском районе в санатории замерзают дети: здание до сих пор отапливается мазутом
В Стерлитамаке на площади провалились тротуарные плиты
Происшествия
В Стерлитамаке на площади провалились тротуарные плиты
В Чекмагушевском районе на трассе опрокинулся бензовоз
Происшествия
В Чекмагушевском районе на трассе опрокинулся бензовоз
В Башкирии водитель грузовика оставил без жилья многодетную семью
Происшествия
В Башкирии водитель грузовика оставил без жилья многодетную семью
В Стерлитамакском районе ураган сорвал кровлю со здания птицефабрики
Происшествия
В Стерлитамакском районе ураган сорвал кровлю со здания птицефабрики
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
Происшествия
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
В Янаульском районе в пожаре погибла пожилая женщина
Происшествия
В Янаульском районе в пожаре погибла пожилая женщина
В Ишимбайском районе в одной из школ обрушился потолок
Происшествия
В Ишимбайском районе в одной из школ обрушился потолок
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: