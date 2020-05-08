В Уфе возле банкомата мужчина вырвал из рук женщины сумку | видео

На кадрах видно, как женщина стоит у аппарата, как к ней подбегает мужчина в кепке и пытается выхватить сумку. Пострадавшая держится за нее, и грабитель падает, но сумку не выпускает из рук. Он резко встает и тащит сумку, а за ней и женщину, которая вскоре разжимает пальцы и падает на асфальт. Злоумышленник скрывается, обронив кепку. Вскоре к женщине подбегает на помощь молодой человек, и они идут в сторону, куда убежал грабитель.
- Заявление поступило в полицию. На данный момент ведется розыск подозреваемого, — прокомментировали в МВД по РБ.