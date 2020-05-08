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В Уфе возле банкомата мужчина вырвал из рук женщины сумку | видео

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе возле банкомата мужчина вырвал из рук женщины сумку | видео

Вчера, 7 мая, в Уфе у аппарата по розливу воды по улице Бакалинская в доме №19 неизвестный мужчина вырвал сумку из рук женщины. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

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На кадрах видно, как женщина стоит у аппарата, как к ней подбегает мужчина в кепке и пытается выхватить сумку. Пострадавшая держится за нее, и грабитель падает, но сумку не выпускает из рук. Он резко встает и тащит сумку, а за ней и женщину, которая вскоре разжимает пальцы и падает на асфальт. Злоумышленник скрывается, обронив кепку. Вскоре к женщине подбегает на помощь молодой человек, и они идут в сторону, куда убежал грабитель.

- Заявление поступило в полицию. На данный момент ведется розыск подозреваемого, — прокомментировали в МВД по РБ.

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Источник: gtrk.tv
Видео: БашДТП

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