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В Гафурийском районе ищут волонтеров для поисков 9-летнего Рустама Ишкулова

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
В Гафурийском районе ищут волонтеров для поисков 9-летнего Рустама Ишкулова

Администрация Гафурийского района ищет добровольцев-мужчин для поисков пропавшего 9-летнего Рустама Ишкулова. Объявление появилось на странице в социальных сетях.



Напомним, мальчик исчез 22 апреля. Тогда ребенок находился с родителями в гостях у своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района. В какой-то момент взрослые заметили пропажу мальчика и начали его искать. После безрезультатных поисков родители Рустама обратились в полицию. Двухнедельные поиски практически ничего не дали.

Стали известны предварительные итоги поисков пропавшего в Гафурийском районе 9-летнего Рустама Ишкулова

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Согласно сообщению, следующий этап поисков – прочесывание местности вдоль реки. Именно для этих целей администрация ищет волонтеров.  Добровольцам-мужчинам предлагается собраться в 10:00 около здания МФЦ в селе Красноусольский.

«Сбор в 10.00 у здания МФЦ с. Красноусольский. Желающие также могут добираться самостоятельно на личном транспорте до села Нижний Ташбукан к 10.30 к зданию школы. Поиски будут проходить по реке», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что в региональном следкоме возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт

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