В Гафурийском районе ищут волонтеров для поисков 9-летнего Рустама Ишкулова

Администрация Гафурийского района ищет добровольцев-мужчин для поисков пропавшего 9-летнего Рустама Ишкулова. Объявление появилось на странице в социальных сетях.







Напомним, мальчик исчез 22 апреля. Тогда ребенок находился с родителями в гостях у своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района. В какой-то момент взрослые заметили пропажу мальчика и начали его искать. После безрезультатных поисков родители Рустама обратились в полицию. Двухнедельные поиски практически ничего не дали.

«Сбор в 10.00 у здания МФЦ с. Красноусольский. Желающие также могут добираться самостоятельно на личном транспорте до села Нижний Ташбукан к 10.30 к зданию школы. Поиски будут проходить по реке», — говорится в посте.



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Фото: Лиза Алерт