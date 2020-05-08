В Гафурийском районе ищут волонтеров для поисков 9-летнего Рустама Ишкулова

Администрация Гафурийского района ищет добровольцев-мужчин для поисков пропавшего 9-летнего Рустама Ишкулова. Объявление появилось на странице в социальных сетях.
Напомним, мальчик исчез 22 апреля. Тогда ребенок находился с родителями в гостях у своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района. В какой-то момент взрослые заметили пропажу мальчика и начали его искать. После безрезультатных поисков родители Рустама обратились в полицию. Двухнедельные поиски практически ничего не дали.
Согласно сообщению, следующий этап поисков – прочесывание местности вдоль реки. Именно для этих целей администрация ищет волонтеров. Добровольцам-мужчинам предлагается собраться в 10:00 около здания МФЦ в селе Красноусольский.
«Сбор в 10.00 у здания МФЦ с. Красноусольский. Желающие также могут добираться самостоятельно на личном транспорте до села Нижний Ташбукан к 10.30 к зданию школы. Поиски будут проходить по реке», — говорится в посте.