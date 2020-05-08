Пара из Уфы упала с 20-метровой высоты

Управление гражданской защиты столицы рассказало об очередном последствии нарушения режима самоизоляции. Накануне, 7 мая, группа молодых людей решила устроить пикник.







Четверо уфимцев в сезон активности клещей уютно расположились в лесном массиве. Веселье закончилось в 20 часов вечера – в это время поступил звонок спасателям, которые оперативно выехали на место, и, конечно же, медики.



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По прибытии стало известно, что двое молодых людей упали с крутого косогора. ЧП произошло в районе железнодорожной платформы «Воронки» по возвращению с пикника. 33-летний уфимец и его 31-летняя дама в какой-то момент допустили неосторожность и упали с высоты примерно в 15-20 метров. Бесследно это не прошло, но, к счастью, оба живы, отделались травмами различной степени. Медики вызволили отдыхающих и передали бригаде скорой помощи.