В Чишминском районе отец нанес сыну удар ножом за тунеядство и алкоголизм
Полицейские Чишминского района разбираются в семейном конфликте, который закончился дракой. Отец после ссоры ударил ножом сына.
В Отдел МВД России по Чишминскому району поступило сообщение из районной больницы о доставлении к ним ранее судимого 27-летнего жителя поселка Чишмы. Медики диагностировали у него ранение брюшной полости.
Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и доставили в отдел подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался 56-летний отец пострадавшего. Он признался в содеянном. С места происшествия изъят нож.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее мы сообщали, что в Межгорье жена второй раз проткнула мужа ножом.
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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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