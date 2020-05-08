В Чишминском районе отец нанес сыну удар ножом за тунеядство и алкоголизм

Полицейские Чишминского района разбираются в семейном конфликте, который закончился дракой. Отец после ссоры ударил ножом сына.



В Отдел МВД России по Чишминскому району поступило сообщение из районной больницы о доставлении к ним ранее судимого 27-летнего жителя поселка Чишмы. Медики диагностировали у него ранение брюшной полости.







Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и доставили в отдел подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался 56-летний отец пострадавшего. Он признался в содеянном. С места происшествия изъят нож.



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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан