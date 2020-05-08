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В Чишминском районе отец нанес сыну удар ножом за тунеядство и алкоголизм

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
В Чишминском районе отец нанес сыну удар ножом за тунеядство и алкоголизм

Полицейские Чишминского района разбираются в семейном конфликте, который закончился дракой. Отец после ссоры ударил ножом сына.

В Отдел МВД России по Чишминскому району поступило сообщение из районной больницы о доставлении к ним ранее судимого 27-летнего жителя поселка Чишмы. Медики диагностировали у него ранение брюшной полости.



Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и доставили в отдел подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался 56-летний отец пострадавшего. Он признался в содеянном. С места происшествия изъят нож.

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По предварительной версии, скандал между мужчинами произошел на фоне неприязненных отношений. Отцу не нравилось, что сын употребляет алкогольные напитки и не работает. В ходе ссоры он нанес парню удар ножом в живот. В результате молодому человеку понадобилась помощь медиков.

В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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