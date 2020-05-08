В Белорецке задержали организатора наркопритона
Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Белорецкому району стало известно, что в одном из домов поселка Заречный города Белорецка употребляют и хранят наркотические средства.
В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли бутыль с жидкостью емкостью 0,5 литра, которая принадлежала 36-летниму местному жителю. Позже выяснилось, что жидкость в бутылке является наркотическим веществом – экстрактом маковой соломы.
По признакам состава преступления отделом дознания Отдела МВД России по Белорецкому району возбуждены уголовные дела, предусмотрены статьями 228 и 232 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Источник: Лена Сулейманова, старший дознаватель Отдела МВД России по Белорецкому району
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