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В Белорецке задержали организатора наркопритона

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
В Белорецке задержали организатора наркопритона

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Белорецкому району стало известно, что в одном из домов поселка Заречный города Белорецка употребляют и хранят наркотические средства.



В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли бутыль с жидкостью емкостью 0,5 литра, которая принадлежала 36-летниму местному жителю. Позже выяснилось, что жидкость в бутылке является наркотическим веществом – экстрактом маковой соломы.

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Со слов подозреваемого стало ясно, что свое жилище он предоставлял двум своим знакомым для изготовления и потребления наркотиков, за это часть изготовленного забирал для личного употребления. Таким образом, он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

По признакам состава преступления отделом дознания Отдела МВД России по Белорецкому району возбуждены уголовные дела, предусмотрены статьями 228 и 232 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Источник: Лена Сулейманова, старший дознаватель Отдела МВД России по Белорецкому району

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