В Туймазинском районе в реке Усень обнаружили автомобиль с двумя трупами в салоне

Сегодня, 8 мая, в Туймазинском районе в реке Усень найден автомобиль «Лада Приора». Как сообщает региональная Госавтоинспекция, после извлечения машины из воды в салоне обнаружены трупы двоих мужчин.





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Фото: УГИБДД по РБ