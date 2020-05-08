В Туймазинском районе в реке Усень обнаружили автомобиль с двумя трупами в салоне
Сегодня, 8 мая, в Туймазинском районе в реке Усень найден автомобиль «Лада Приора». Как сообщает региональная Госавтоинспекция, после извлечения машины из воды в салоне обнаружены трупы двоих мужчин.
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По предварительным данным, водителем «Лады» был 32-летний мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что 8 мая, в 11 часов утра в Чишминском районе республики произошла серьезная авария с 5-ю пострадавшими.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: УГИБДД по РБ
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