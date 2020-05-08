Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Туймазинском районе в реке Усень обнаружили автомобиль с двумя трупами в салоне

В Туймазинском районе в реке Усень обнаружили автомобиль с двумя трупами в салоне

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
В Туймазинском районе в реке Усень обнаружили автомобиль с двумя трупами в салоне

Сегодня, 8 мая, в Туймазинском районе в реке Усень найден автомобиль «Лада Приора». Как сообщает региональная Госавтоинспекция, после извлечения машины из воды в салоне обнаружены трупы двоих мужчин.

Авария на трассе Туймазы – Белебей: водитель «Лады Приора» столкнулся с фурой Mersedes

Читайте также:

Авария на трассе Туймазы – Белебей: водитель «Лады Приора» столкнулся с фурой Mersedes
Уточняется, что инцидент произошел около деревни Райманово после полудня. Автомобиль был в воде в перевернутом положении.

По предварительным данным, водителем «Лады» был 32-летний мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что 8 мая, в 11 часов утра в Чишминском районе республики произошла серьезная авария с 5-ю пострадавшими.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: