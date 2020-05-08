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В Гафурийском районе Башкирии нашли мертвым 9-летнего Рустама Ишкулова

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
В Гафурийском районе Башкирии нашли мертвым 9-летнего Рустама Ишкулова

Стала известна судьба пропавшего 9-летнего Рустама Ишкулова из Гафурийского района Башкирии. Как сообщили волонтеры поискового движения "Лиза Алерт", мальчика нашли мертвым. Об этом они рассказали в социальных сетях.



Поиски Рустама продолжались почти три недели. Ребенка искали сотрудники полиции, водолазы, спасатели и волонтеры с 22 апреля. Известно, что в злополучный день мальчик вышел из дома дедушки, у которого гостил вместе с родителями, и ушел в неизвестном направлении. Поиски осложнялись тем, что ребенок плохо разговаривал и имел отставания в развитии. 

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Сегодня стало известно, что поисковые работы закончились трагедией. Родители мальчика до конца не хотели верить в плохой исход событий и просили жителей Башкирии не хоронить их сына раньше времени. На данный момент, не сообщается, где было обнаружено тело ребенка.

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Источник: bash.news

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