Пожар в Тимирово: 6 человек сгорели в Туймазинском районе Башкирии | видео

Сегодня, 9 мая, в населенном пункте Тимирово Туймазинского района произошел пожар, унесший жизни шестерых людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.





О возгорании в отдельно стоящем здании в Тимирово спасателям сообщили около 4:09 часов. На место были направлены силы МЧС Росссии, а также добровольные пожарные команды Гафуровского, Верхнебишиндинского и Старотуймазинского сельских советов, медики и полиция.



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Фото: пресс-служба МЧС по РБ