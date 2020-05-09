Пожар в Тимирово: 6 человек сгорели в Туймазинском районе Башкирии | видео

Сегодня, 9 мая, в населенном пункте Тимирово Туймазинского района произошел пожар, унесший жизни шестерых людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
О возгорании в отдельно стоящем здании в Тимирово спасателям сообщили около 4:09 часов. На место были направлены силы МЧС Росссии, а также добровольные пожарные команды Гафуровского, Верхнебишиндинского и Старотуймазинского сельских советов, медики и полиция.
Локализовать пожар на площади 60 квадратных метров удалось в 04:28, открытое горение было ликвидировано в 05:30. В ходе тушения пожарными были обнаружены тела шестерых человек, личности которых пока не установлены. Также в происшествии пострадал 32-летний мужчина, ему была оказана медицинская помощь.