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Пожар в Тимирово: 6 человек сгорели в Туймазинском районе Башкирии | видео

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
Пожар в Тимирово: 6 человек сгорели в Туймазинском районе Башкирии | видео

Сегодня, 9 мая, в населенном пункте Тимирово Туймазинского района произошел пожар, унесший жизни шестерых людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.



О возгорании в отдельно стоящем здании в Тимирово спасателям сообщили около 4:09 часов. На место были направлены силы МЧС Росссии, а также добровольные пожарные команды Гафуровского, Верхнебишиндинского и Старотуймазинского сельских советов, медики и полиция.

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Локализовать пожар на площади 60 квадратных метров удалось в 04:28, открытое горение было ликвидировано в 05:30. В ходе тушения пожарными были обнаружены тела шестерых человек, личности которых пока не установлены. Также в происшествии пострадал 32-летний мужчина, ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства и причины возгорания неизвестны. 

Напомним, в Уфе во время тушения пожара перелом ноги и ожоги получил сотрудник МЧС. Имеется видео с места происшествия.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

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