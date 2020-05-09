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Авария в Караидельском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадей, погиб пассажир

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Караидельский район
Авария в Караидельском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадей, погиб пассажир

За прошедшие сутки в Башкирии произошло два смертельных ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинпектор республики Динар Гильмутдинов на своей странице в фейсбуке.



В Караидельском районе на 78 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка около полуночи 25-летний водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадей, после чего съехал в кювет и опрокинул автомобиль. На месте аварии скончался его 19-летний пассажир. В ДТП пострадали и еще два пассажира и сам водитель, а также от удара погибла одна из лошадей.  

В Караидельском районе решили сделать технический ремонт танку Т-34

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Вчера днем в Краснокамском районе на 72 км дороги Дюртюли-Нефтекамск 24-летний житель Нефтекамска, управляя «Хендай Акцент», насмерть сбил 62-летнего пешехода. Как утверждает сам водитель, мужчина появился на проезжей части внезапно.

Ранее сообщалось об аварии в Чишминском районе. На трассе лоб в лоб столкнулись Opel Astra и «Богдан. Имеется видео.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: gibdd102.ru

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