Авария в Караидельском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадей, погиб пассажир

За прошедшие сутки в Башкирии произошло два смертельных ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинпектор республики Динар Гильмутдинов на своей странице в фейсбуке.







В Караидельском районе на 78 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка около полуночи 25-летний водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадей, после чего съехал в кювет и опрокинул автомобиль. На месте аварии скончался его 19-летний пассажир. В ДТП пострадали и еще два пассажира и сам водитель, а также от удара погибла одна из лошадей.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: gibdd102.ru