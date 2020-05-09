Авария в Караидельском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадей, погиб пассажир

За прошедшие сутки в Башкирии произошло два смертельных ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинпектор республики Динар Гильмутдинов на своей странице в фейсбуке.
В Караидельском районе на 78 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка около полуночи 25-летний водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадей, после чего съехал в кювет и опрокинул автомобиль. На месте аварии скончался его 19-летний пассажир. В ДТП пострадали и еще два пассажира и сам водитель, а также от удара погибла одна из лошадей.
Вчера днем в Краснокамском районе на 72 км дороги Дюртюли-Нефтекамск 24-летний житель Нефтекамска, управляя «Хендай Акцент», насмерть сбил 62-летнего пешехода. Как утверждает сам водитель, мужчина появился на проезжей части внезапно.