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ДТП в Краснокамском районе: водитель за рулем Hyundai Accent сбил 62-летнего мужчину

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
ДТП в Краснокамском районе: водитель за рулем Hyundai Accent сбил 62-летнего мужчину

Накануне, 8 мая, в Краснокамском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 72 километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск 24-летний водитель за рулем Hyundai Accent сбил 62-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. 

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По словам водителя, мужчина внезапно вышел на проезжую часть, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии. 

Напомним, в Караидельском районе на 78 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка около полуночи 25-летний водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадей, после чего съехал в кювет и опрокинул автомобиль.

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Источник: gtrk.tv

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