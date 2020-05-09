ДТП в Краснокамском районе: водитель за рулем Hyundai Accent сбил 62-летнего мужчину Рубрика: Общество / Происшествия Теги: Краснокамский район Накануне, 8 мая, в Краснокамском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 72 километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск 24-летний водитель за рулем Hyundai Accent сбил 62-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Читайте также: В Туймазинском районе в реке Усень обнаружили автомобиль с двумя трупами в салоне По словам водителя, мужчина внезапно вышел на проезжую часть, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии. Напомним, в Караидельском районе на 78 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка около полуночи 25-летний водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадей, после чего съехал в кювет и опрокинул автомобиль.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Читайте также