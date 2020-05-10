Установили личности шести погибших работников теплицы в Туймазинском районе

Установлены личности 6 человек, которые погибли 9 мая в Туймазинском районе. Пожар произошел в тепличном комплексе.







Как сообщает "Вести-Башкортостан", жертвами сильного пожара стали 6 человек, из них 3 женщин и 3 мужчин. 21 год был самому молодому погибшему. Уже установили личности 2 мужчин - это 32-летний уфимец и 38-летний дюртюлинец.

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Фото: пресс-служба Следкома РФ по Башкирии

Женщины 40 и 38 лет были из Дюртюлинского района. Личности остальных двух жертв устанавливаются.Как сообщали ранее, пожар произошел в деревне Тимирово Туймазинского района. В пожаре погибло 6 человек, а один мужчина смог выйти из помещения. Но он получил различные ожоги, поэтому его госпитализировали в больницу.