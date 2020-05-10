Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Установили личности шести погибших работников теплицы в Туймазинском районе

Установили личности шести погибших работников теплицы в Туймазинском районе

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
Установили личности шести погибших работников теплицы в Туймазинском районе

Установлены личности 6 человек, которые погибли 9 мая в Туймазинском районе. Пожар произошел в тепличном комплексе.



Как сообщает "Вести-Башкортостан", жертвами сильного пожара стали 6 человек, из них 3 женщин и 3 мужчин. 21 год был самому молодому погибшему. Уже установили личности 2 мужчин - это 32-летний уфимец и 38-летний дюртюлинец.

В Благовещенском районе мужчина, после смерти отца в аварии, наложил на себя руки

Читайте также:

В Благовещенском районе мужчина, после смерти отца в аварии, наложил на себя руки
Женщины 40 и 38 лет были из Дюртюлинского района. Личности остальных двух жертв устанавливаются.

Как сообщали ранее, пожар произошел в деревне Тимирово Туймазинского района. В пожаре погибло 6 человек, а один мужчина смог выйти из помещения. Но он получил различные ожоги, поэтому его госпитализировали в больницу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Следкома РФ по Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: