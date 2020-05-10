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Массовая авария на Бельском мосту в Уфе

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Массовая авария на Бельском мосту в Уфе

Массовая авария произошла сегодня, 10 мая, на новом Бельском мосту в Уфе. Фото в социальных сетях выложили очевидцы ДТП. На кадрах видно, что столкнулись четыре легковых автомобиля.



По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки сильно превысил скоростной режим, установленный на мосту. К тому же, как отмечают свидетели ДТП, он выехал на встречную полосу. Именно эта машина пострадала больше всего. Прибывшие на место аварии спасатели вытаскивали водителя с помощью специальной техники: его зажало в собственном авто.

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Андрей Чумаков, свидетель ДТП:
«На четырке по встречке фигарил. Меня обошел и воткнулся. Пацан лет двадцать»
Добавим, что в аварии пострадали еще три автомобиля. Это неизвестный внедорожник, «Nissan Patrol» и «Daewoo Matiz».

На месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших не уточняется. 

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Источник: bash.news

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