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В Стерлитамаке мотоциклист 6 раз выстрелил в таксиста

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
В Стерлитамаке мотоциклист 6 раз выстрелил в таксиста

Вчера, 10 мая, в Стерлитамаке жильцы дома №4 по улице Хвойной стали свидетелями потасовки между двумя мужчинами. Конфликт произошел между 43-летним таксистом и 32-летним мотоциклистом. В результате спор закончился стрельбой из пистолета.



На место направились полицейские. Оказалось, что причиной потасовки послужила спорная дорожная ситуация. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой таксист схватил отвертку и стал угрожать своему оппоненту. В свою очередь, водитель двухколесного транспорта достал травматический пистолет.

Пресс-служба МВД по Башкирии:
Водитель такси начал нападать с отверткой в руках, а мотоциклист начал отстреливаться от нападавшего. В итоге он совершил 6 выстрелов, 4 из которых попали в таксиста. Израсходовав все патроны, водитель мотоцикла начал избивать своего оппонента шлемом. Конфликт прекратили прибывшие на место происшествия полицейские.
Таксисту оказали медпомощь. Позже мужчин доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Источник: bash.news

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