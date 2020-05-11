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ДТП в Стерлитамаке: несовершеннолетняя девушка за рулем «Daewoo Nexia» врезалась в электроопору

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
ДТП в Стерлитамаке: несовершеннолетняя девушка за рулем «Daewoo Nexia» врезалась в электроопору

ДТП с несовершеннолетней за рулем произошло 10 мая рано утром в Стерлитамаке. На ул.Артёма 16-летняя автоледи за рулём «Daewoo Nexia» наехала сначала на бордюр, затем снесла забор и врезалась в электроопору.



В результате аварии ее пассажиры, молодые люди 18 и 23 лет, получили травмы различной степени тяжести.

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«В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление автомобилем, не имея водительского удостоверения. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе ГИБДД РБ.
Всего 10 мая на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых 9 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 1700 нарушений ПДД, задержаны 64 нетрезвых водителя.

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Источник: gtrk.tv

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