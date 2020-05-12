Криминалисты установили причину смерти Рустама Ишкулова из Гафурийского района

Смерть 9-летнего Рустама Ишкулова, пропавшего 22 апреля 2020 года в Гафурийском районе Башкирии, наступила в результате утопления. Об этом сообщает региональный Следком, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.



«В данное время следователи-криминалисты и следователи территориального следственного отдела устанавливают причины и условия, способствующие произошедшему. Предварительно признаков криминального характера смерти ребенка не усматривается», - рассказали в ведомстве.



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Фото: из открытых источников