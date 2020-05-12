Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Криминалисты установили причину смерти Рустама Ишкулова из Гафурийского района

Криминалисты установили причину смерти Рустама Ишкулова из Гафурийского района

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
Криминалисты установили причину смерти Рустама Ишкулова из Гафурийского района

Смерть 9-летнего Рустама Ишкулова, пропавшего 22 апреля 2020 года в Гафурийском районе Башкирии, наступила в результате утопления. Об этом сообщает региональный Следком, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Стало известно, где нашли тело 9-летнего Рустама Ишкулова из Гафурийского района

Читайте также:

Стало известно, где нашли тело 9-летнего Рустама Ишкулова из Гафурийского района
Уточняется, что телесных повреждений на теле ребенка нет.

«В данное время следователи-криминалисты и следователи территориального следственного отдела устанавливают причины и условия, способствующие произошедшему. Предварительно признаков криминального характера смерти ребенка не усматривается», - рассказали в ведомстве.
Напомним, тело мальчика было обнаружено 8 мая. Местные жители сообщили ГорОбзор.ру о том, при каких обстоятельствах было найдено тело.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: