В Хайбуллинском районе Башкирии любовник забил сожительницу кирпичами

Четверо суток пролежало на заброшенном хлебоприемном предприятии в селе Акъяр тело 52-летней женщины, жестоко забитой кирпичами. На труп натолкнулись случайные люди, забредшие в забытые цеха. Несмотря на то, что тело при жаркой погоде изрядно разложилось, правоохранителям удалось не только установить причину смерти несчастной, но и найти виновного в тяжком преступлении.







Убийцей оказался 52-летний житель Хайбуллинского района Башкирии, сожительствовавший с убитой. В первомайские праздники гражданские супруги отправились на заброшенное предприятие, чтобы раздавить бутылочку и для компании прихватили еще одну немолодую даму. Но горячительное ударило в голову пожилой паре, и они поругались. Разгневанный мужчина не нашел других аргументов в споре, как схватить лежавший рядом кирпич и несколько раз ударить возлюбленную по голове тяжелым камнем. Женщина, которой проломили голову в нескольких местах, скончалась мгновенно. Подруга, разделявшая пикник с семейной парой, в ужасе бросилась бежать. Как она призналась позже - потому что опасалась, что тоже может лишиться жизни. Свидетельница преступления предпочла молчать, так как боялась, что обезумевший сожитель подруги уберет на тот свет и ее. Однако, когда труп нашли и стали опрашивать всех, кто знался с погибшей, убийца сознался в совершенном злодеянии.



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Как сообщили в следственном комитете РБ, сегодня с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и мотивов его совершения.Мужчина будет отвечать перед законом за убийство - ему грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Благовещенском районе мужчина, после смерти отца в аварии,