В Уфе сотрудница приюта выкладывала в интернет видео с оскорблениями детей

Факты издевательств над детьми вскрылись в одном из социальных приютов Уфы для детей и подростков. Одна из сотрудниц учреждения издевалась над маленькими подопечными, стравливала между собой, обзывала их и выкладывала в соцсети видео.







Так один из роликов сотрудница приюта сопроводила подписью «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой». Одна из пользователей соцсетей забила тревогу, и делом занялись специалисты министерства семьи, труди и соцзащиты населения. По факту случившегося проводится проверка совместно с прокуратурой.



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Фото: соцсети

Региональные СМИ сообщают, что девушка-автор роликов устроилась на работу в приют в январе этого года. При этом в ее обязанности входило оформление различных документов и сопровождение детей в медучреждения в случае необходимости. У девушки нет педагогического образования, и работа с детьми не входила в ее обязанности.