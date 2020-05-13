В Бирском районе мошенники оформили кредиты на пожилую женщину

В Бирском районе полицейские расследуют обстоятельства крупной аферы, жертвой которой стала 70-летняя пенсионерка. Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании и предложил подзаработать.







Незнакомец предложил бабушке вложить деньги в их фирму и получать хорошие проценты. Пенсионерка согласилась, желая помочь своим внукам. Согласно инструкции от аферистов, она скачала на компьютер некое приложение, которое оказалось программой удаленного доступа. Старушка сообщила незнакомцу все секретные коды, с помощью которых преступники оформили на нее кредиты.



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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, с трех карт злоумышленники сняли почти 500 тысяч рублей. Пенсионерка поспешила обрадовать родных новостью о скором поступлении финансов, и они сразу же обратились в полицию. Стражи порядка выяснили, что звонивший абонент зарегистрирован в Москве. Злоумышленников пытаются вычислить в рамках дела о мошенничестве.