Происшествие в Уфе: сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой

В Уфе на улице Черниковской случилась настоящая погоня — сотрудники полиции потребовали остановиться лихача, который управлял автомобилем «Лифан-Солано», а тот решил скрыться.







Стражи порядка обратили внимание на «Лифан-Солано» потому, что его водитель грубо нарушал правила движения: выезжал на встречку, не обращал внимание на красный свет светофора. На перекрестке улиц Вологодской и Черниковской полицейские потребовали водителя остановиться, но он указание игнорировал и помчался в сторону Шакши.

— Пришлось открыть огонь. Вблизи села Алаторка автомобиль остановился — полицейским удалось пробить заднее колесо, — об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии сегодня, 14 мая.

— За нарушение Правил дорожного движения, отказ пройти освидетельствование на алкоголь и неповиновение полиции водителя привлекли к ответственности сразу по нескольким статьям Кодекса РФ. Мужчине грозит арест на срок до 15 суток и административные штрафы, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Утром того же дня в отдел полиции №2 поступило заявление от владельца автомашины «Лифан-Солано», который сообщил об угоне.

— Взрослый попросил мальчика съездить на иномарке по его делам. Парень и его друзья согласились. Родители подростков, не достигших возраста, с которого наступает административная ответственность, были привлечены к административной ответственности, — сообщили в ведомстве.

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За рулем «Лифан-Солано» оказался 48-летний житель микрорайона Шакша, водительских прав он не имел. С ним в машине находились четыре подростка от 15 до 17 лет.Как рассказал один из подростков сотрудникам МВД, он взял ключи от автомобиля матери и отправился во двор к друзьям. Там он встретил знакомого мужчину в нетрезвом состоянии.