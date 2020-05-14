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В Туймазах в мусорном баке обнаружили новорожденного ребенка

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
В Туймазах в мусорном баке обнаружили новорожденного ребенка

Сегодня утром, 14 мая, дворник обнаружил в мусорном баке во дворе дома на проспекте Ленина в Туймазах новорожденного младенца.



Плач малыша раздавался из контейнера, когда мужчина подошел к баку, то увидел маленькую ручку, оказалось, ребенок лежал в выброшенном пакете с одеждой. Мальчика отнесли в теплое помещение, на место прибыли скорая помощь и полиция. 

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Сотрудникам МВД удалось по горячим следам установить личность матери брошенного младенца. Ею оказалась 36-летняя жительница Туймазов. Женщина с двумя детьми живет у своего брата. По предварительным данным, мальчика она родила в четыре часа утра и поспешила сразу избавиться от младенца. 

Следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка. Сейчас малыш находится под присмотром медиков в больнице. 

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Источник: gtrk.tv

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