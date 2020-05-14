В Уфе сотрудница детского приюта рассказала следователям, зачем унижала на камеру детей

В Уфе сотрудники Следственного комитета допросили соцработницу детского приюта, когда унижала на камеру маленьких воспитанников. Ее версия произошедшего шокирует.







Уфимка спокойным голосом поясняет, что не хотела никого обидеть. Ей показалось смешным то, что до глубины души шокировало жителей всей Башкирии.



Подозреваемая:



Двое детей начали ругаться, мне показалось это смешным, решила снять это на видео. Когда начала снимать, решила обыграть это. Попросила девочку ударить мальчика. Надеялась, что она не послушает меня. Но она послушала и ударила его.

В этот же день одна девочка начала биться в истерике, мешать другим девочкам. Ей сделали замечание, она не слушалась. После многочисленных просьб успокоиться она забила под парту и начала истерить там. Я решила, что это тоже смешно.









Дальше, по словам девушки, ребенок заплакал, но вскоре все стихло. Дети продолжали играть дальше.Напомним, вчера социальный приют для детей в Уфе оказался в центре скандала: его сотрудница оскорбляла детей, провоцируя их на драку, причем свою так называемую методику работы она снимала на видео и без зазрения совести выкладывала в интернет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Известно, что девушка кардинально сменила вид деятельности, ведь недавно работала в стриптиз-баре. Произошедшим в республике заинтересовались на федеральном уровне. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова отметила, что необходимо провести проверку коллектива соцприюта.



Под свой контроль дело взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ведется проверка.





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