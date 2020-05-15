ДТП в Бирске: водитель ВАЗ-2115 пытался «сдать назад» и наехал на 67-летнего пешехода

По информации ГИБДД РБ, 47-летний бирянин за рулём ВАЗ-2115 пытался «сдать назад» и наехал на 67-летнего пешехода. В результате аварии мужчина с травмами госпитализирован.
Всего 14 мая на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых 6 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2 тысяч нарушений ПДД, задержаны 34 нетрезвых водителя.
Напомним, в Уфе на улице Черниковской случилась настоящая погоня — сотрудники полиции потребовали остановиться лихача, который управлял автомобилем «Лифан-Солано», а тот решил скрыться.