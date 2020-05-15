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ДТП в Бирске: водитель ВАЗ-2115 пытался «сдать назад» и наехал на 67-летнего пешехода

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
ДТП в Бирске: водитель ВАЗ-2115 пытался «сдать назад» и наехал на 67-летнего пешехода

ДТП с пешеходом произошло 14 мая после полудня на территории торговой базы города Бирска республики.

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По информации ГИБДД РБ, 47-летний бирянин за рулём ВАЗ-2115 пытался «сдать назад» и наехал на 67-летнего пешехода. В результате аварии мужчина с травмами госпитализирован.

Всего 14 мая на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых 6 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2 тысяч нарушений ПДД, задержаны 34 нетрезвых водителя.

Напомним, в Уфе на улице Черниковской случилась настоящая погоня — сотрудники полиции потребовали остановиться лихача, который управлял автомобилем «Лифан-Солано», а тот решил скрыться.

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Источник: gtrk.tv

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