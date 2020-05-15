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В Туймазинском районе стали известны подробности происшествия с брошенным в мусорный бак младенцем

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
В Туймазинском районе стали известны подробности происшествия с брошенным в мусорный бак младенцем

В прокуратуре Башкирии рассказали подробности инцидента с оставленным в мусорном контейнере младенцем, который произошел в Туймазах 14 мая. Тогда дворник заметил маленькую ручку, свисающую из мусорного бака, и спас малыша. В отношении матери ребенка следком возбудил уголовное дело за покушение на убийство новорождённого.



— Установлено, что ночью 14 мая 36-летняя местная жительница родила дома ребенка и решила от него избавиться, выбросив тело в мусорный контейнер, — сообщили в республиканской прокуратуре. — Голос младенца услышал случайный прохожий и сообщил в полицию. Мальчик доставлен в больницу и находится под наблюдением врачей.

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Сейчас прокуратура проводит комплекс мероприятий, чтобы оценить работу всех органов, призванных выявлять неблагополучные семьи и детей и проводить профилактическую работу.

— Ход и результаты расследования дела поставлены прокуратурой республики на особый контроль, — добавили в прокуратуре. — Двое других детей женщины изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждение.
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Источник: ufa1.ru

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