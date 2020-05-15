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В Мелеузе двое жителей из мести подожгли автомобиль знакомой

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
В Мелеузе двое жителей из мести подожгли автомобиль знакомой

Полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля 4 мая в Мелеузе. Ночью на улице Метеорологической загорелся автомобиль «Fiat». Огонь повредил моторный отсек и кузов машины. 



Под подозрение попали двое жителей Мелеуза. Один из них — 20-летний парень —  уже ранее был судим за кражу, телесные повреждения, а также грабеж и угон. С ним был приятель 2002 года рождения, ранее не судимый. По предварительным данным, причиной преступления стал конфликт с хозяйкой автомобиля, 32-летней жительницей города.

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В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось о ДТП с пешеходом, которое произошло 14 мая после полудня на территории торговой базы города Бирска республики.

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Источник: gtrk.tv

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