ДТП в Уфе: на улице Сипайловская водитель «Kia Rio» насмерть сбил 63-летнюю женщину

ДТП с гибелью человека произошло 15 мая в башкирской столице. Ближе к полуночи на улице Сипайловская 33-летний уфимец за рулём «Kia Rio» сбил 63-летнюю женщину. Предположительно, пенсионерка перебегала дорогу в неустановленном месте.





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