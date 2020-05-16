ДТП в Уфе: на улице Сипайловская водитель «Kia Rio» насмерть сбил 63-летнюю женщину

ДТП с гибелью человека произошло 15 мая в башкирской столице. Ближе к полуночи на улице Сипайловская 33-летний уфимец за рулём «Kia Rio» сбил 63-летнюю женщину. Предположительно, пенсионерка перебегала дорогу в неустановленном месте.
В результате наезда пешеход скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство.
Всего 15 мая на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 63 нетрезвых водителя.