В Уфе измена жены стала причиной перестрелки

В Уфе во время перепалки между четырьмя мужчинами на фоне ревности произошла перестрелка. Как сообщает региональное МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).







Уточняется, что случай произошел 14 мая во дворе жилого дома по улице Ахметова.

«Предварительно установлено, после того, как 26-летний уфимец узнал, что его жена встречается с другим 27-летним мужчиной, он позвонил сопернику и предложил встретиться. На условное место участники инцидента пришли с друзьями. Во время разговора между ними произошла драка. Один из четырех мужчин выстрелил из травматического пистолета в воздух, а затем в оппонента. 21-летний уфимец обратился за медпомощью с травмой груди», - рассказали в МВД Башкирии.



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Фото: megapolisonline.ru

Отмечается, что все участники потасовки были доставлены в одно из отделений полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.