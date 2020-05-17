В Салавате полицейские задержали закладчика наркотических средств

В Салавате полицейские задержали 24-летнего подозреваемого в распространении наркотиков.
При себе у парня было 19 завернутых в фольгу свёртков со «скоростью», в машине были спрятаны ещё 16. Общий вес наркотика составил 7 граммов. При обыске квартиры парня полицейские нашли ещё 350 граммов наркотиков.
- В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — пояснил заместитель начальника следственного отдела Отдела МВД России по городу Салавату майор юстиции Альберт Вагапов.
Парень сообщил, что делал закладки уже несколько лет. Вырученные средства позволяли ему жить на широкую ногу, однако теперь о свободной жизни придётся забыть. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram