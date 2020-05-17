В Салавате полицейские задержали закладчика наркотических средств

В Салавате полицейские задержали 24-летнего подозреваемого в распространении наркотиков.







При себе у парня было 19 завернутых в фольгу свёртков со «скоростью», в машине были спрятаны ещё 16. Общий вес наркотика составил 7 граммов. При обыске квартиры парня полицейские нашли ещё 350 граммов наркотиков.

- В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — пояснил заместитель начальника следственного отдела Отдела МВД России по городу Салавату майор юстиции Альберт Вагапов.



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Фото: МВД по РБ

Парень сообщил, что делал закладки уже несколько лет. Вырученные средства позволяли ему жить на широкую ногу, однако теперь о свободной жизни придётся забыть.