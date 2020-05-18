В Стерлитамаке молодой человек напал на пожилого мужчину. Как говорят местные жители, у дедушки есть психические отклонения. Таких обычно называют «странными», однако сам он не ведет себя агрессивно.



В эти выходные к его квартире подошли несколько подростков. Самый смелый из них начал долбиться в его дверь, другие – снимали все происходящее на смартфон. Когда мужчина вышел на лестничную клетку, в его сторону посыпался отборный мат. Инвалида начали задирать.







Дедушка замахнулся на обидчика палкой, после чего получил жесткий удар по лицу. Подросток повалил его на пол и начал добивать ногами. Все это зафиксировано в последних секундах видеосъемки.









Жители Стерлитамака узнали юношу. Им оказался 17-летний Айдар Б. Известно, что молодой человек занимался один из видов боевых искусств, в социальных сетях у него несколько страничек. Свою основную он уже удалил, а вот с другой, в которой подписан «Бандитом», пытался выяснить у админов одного из местных пабликов, кто «слил» злополучную видеозапись.Некоторым из неравнодушных жителей удалось даже пообщаться с одним из его близких знакомых.

Борис Иванов, житель Стерлитамака:



Говорят, что просто хотели поугарать. Потом якобы он поднялся обратно попросить прощения, но дед послал его. Врет, наверное. Конечно, всем сейчас хочется найти этого урода.

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Горожане уже активно начали поиски молодого человека. Прощать ему такую выходку жители Стерлитамака не намерены.