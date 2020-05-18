Авария в Октябрьском: 19-летний водитель вылетел в кювет, пострадали 2 человека

В городе Октябрьский утром 17 мая случилась серьезная авария по вине 19-летнего водителя.



На первом километре дороги Октябрьский-Ермекеево юноша из Белебеевского района за рулем «ВАЗ-2112» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В итоге сам горе-водитель и двое его пассажиров – подростки 16 лет – оказались в больнице.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Всего за сутки на территории Башкортостана в республике зафиксировано семь аварий с 12 пострадавшими. 46 водителей задержали за нетрезвое вождение. Всего автоинспекторы пресекли больше 1800 нарушений ПДД.