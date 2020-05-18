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В Кушнаренковском районе школьник получил ожоги пытаясь затопить баню

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
В Кушнаренковском районе школьник получил ожоги пытаясь затопить баню

Пресс-служба МЧС Башкирии сообщила об инцидентах, произошедших в республике накануне. За сутки стало известно о двух жителях Башкирии, которые получили ожоги из-за неправильного обращения с огнем. Причем в обоих случаях граждане не вызывали пожарных.



О первом инциденте стало известно, когда в районную больницу Кушнаренково поступил 13-летний ребенок с ожогами. Как оказалось подросток решил по-своему затопить баню, когда дедушка отошел. Ребенок плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость. Сейчас школьник находится на лечении в 18-й больнице Уфы.

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Второй случай произошел уже в Стерлитамаке. Там 25-летний молодой человек получил ожоги, пытаясь защитить автомобиль от ржавчины. Пострадавший разводил самодельную антикоррозийную жидкость. Когда молодой человек поднес к ней зажигалку, конечно же, она вспыхнула. Теперь 25-летний автолюбитель лежит в первой городской больнице с травмами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Октябрьский утром 17 мая случилась серьезная авария по вине 19-летнего водителя.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

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