В Кушнаренковском районе школьник получил ожоги пытаясь затопить баню

Пресс-служба МЧС Башкирии сообщила об инцидентах, произошедших в республике накануне. За сутки стало известно о двух жителях Башкирии, которые получили ожоги из-за неправильного обращения с огнем. Причем в обоих случаях граждане не вызывали пожарных.
О первом инциденте стало известно, когда в районную больницу Кушнаренково поступил 13-летний ребенок с ожогами. Как оказалось подросток решил по-своему затопить баню, когда дедушка отошел. Ребенок плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость. Сейчас школьник находится на лечении в 18-й больнице Уфы.
Второй случай произошел уже в Стерлитамаке. Там 25-летний молодой человек получил ожоги, пытаясь защитить автомобиль от ржавчины. Пострадавший разводил самодельную антикоррозийную жидкость. Когда молодой человек поднес к ней зажигалку, конечно же, она вспыхнула. Теперь 25-летний автолюбитель лежит в первой городской больнице с травмами.