В Кушнаренковском районе школьник получил ожоги пытаясь затопить баню

Пресс-служба МЧС Башкирии сообщила об инцидентах, произошедших в республике накануне. За сутки стало известно о двух жителях Башкирии, которые получили ожоги из-за неправильного обращения с огнем. Причем в обоих случаях граждане не вызывали пожарных.







О первом инциденте стало известно, когда в районную больницу Кушнаренково поступил 13-летний ребенок с ожогами. Как оказалось подросток решил по-своему затопить баню, когда дедушка отошел. Ребенок плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость. Сейчас школьник находится на лечении в 18-й больнице Уфы.



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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ