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Житель Аургазинского района до смерти забил соседа табуреткой и выбросил тело в овраг

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
Житель Аургазинского района до смерти забил соседа табуреткой и выбросил тело в овраг

Жуткая трагедия произошла в селе Толбазы Аургазинского района. 13 мая местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже 58-летнего отца. В исчезновении мужчины оказался виновен сосед.



Следствие выяснило все обстоятельства трагедии. Оказалось, погибший 6 мая пришёл в гости к 59-летнему товарищу. Мужчины выпивали, пока между ними не завязалась словесная перепалка, которая перетекла в драку.

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59-летний житель села схватил табурет и жестоко избил противника. На следующее утро, осознав убийство, он поспешил отвезти тело друга подальше от села и выбросил в овраг. Подозреваемый указал место захоронения тела и написал явку с повинной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татышлинском районе 18-летний парень до смерти избил мужчину и бросил тело в реку. 

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Источник: bash.news

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