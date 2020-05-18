Житель Аургазинского района до смерти забил соседа табуреткой и выбросил тело в овраг

Жуткая трагедия произошла в селе Толбазы Аургазинского района. 13 мая местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже 58-летнего отца. В исчезновении мужчины оказался виновен сосед.







Следствие выяснило все обстоятельства трагедии. Оказалось, погибший 6 мая пришёл в гости к 59-летнему товарищу. Мужчины выпивали, пока между ними не завязалась словесная перепалка, которая перетекла в драку.

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