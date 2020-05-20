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В Уфе пьяная мать оставила на остановке своего 2-летнего сына

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе пьяная мать оставила на остановке своего 2-летнего сына

В Уфе накануне на автобусной остановке нашли двухлетнего малыша. Мальчик усиленно искал свою маму. 

К поискам матери ребенка подключили спасателей и городские службы. Тем временем на улице холодало. Также розыском мамы занялись и городские жители. 



Вскоре удалось выяснить прописку потерянного малыша. Как оказалось, его дом находится буквально в двух шагах от того места, где мальчика обнаружили горожане.

Все оказалось не так просто. Маму мальчика сразу допросить не смогли - она была сильно пьяна. Женщина не смогла выговорить ни одного слова.

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Алина Сулейманова, заместитель главы администрации Уфы:
Дорогие уфимцы, всем спасибо! Мать ребенка найдена. В том числе и благодаря вам. Ребенка узнали. Женщина пока в таком состоянии, что даже опросить ее не могут.

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Источник: bash.news

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