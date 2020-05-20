ДТП в Белокатайском районе: пьяный водитель за рулём Toyota Corolla наехал на девочку

Ребёнка с травмами увезли в больницу. Известно, что девочка гостила у бабушки.
«При освидетельствовании у водителя установлено алкогольное опьянение. С его слов, он употребил спиртные напитки после ДТП. В отношении мужчины составлены административные материалы», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
За сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram