ДТП в Белокатайском районе: пьяный водитель за рулём Toyota Corolla наехал на девочку

В Белокатайском районе Башкирии вечером 19 мая на улице Советской в селе Шакарла произошло ДТП с малолетним ребенком.



По данным ГИБДД РБ, 58-летний житель Челябинской области за рулём Toyota Corolla, предположительно, совершил наезд на трехлетнюю девочку из Свердловской области.



«При освидетельствовании у водителя установлено алкогольное опьянение. С его слов, он употребил спиртные напитки после ДТП. В отношении мужчины составлены административные материалы», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.



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Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

Ребёнка с травмами увезли в больницу. Известно, что девочка гостила у бабушки.За сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.