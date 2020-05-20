В Уфе пациент с подозрением на коронавирус покончил с собой
В уфимской больнице № 18 сегодня пациент покончил с собой. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Медиакорсеть».
В настоящее время территория ГКБ № 18 оцеплена сотрудниками следственного комитета республики.
В Минздраве республики факт самоубийства пациента подтвердили. В Следкоме по поводу ЧП пока комментарии не дают.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: Медиакорсеть
Читайте также