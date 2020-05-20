В Уфе пациент с подозрением на коронавирус покончил с собой

В уфимской больнице № 18 сегодня пациент покончил с собой. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Медиакорсеть».





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Фото: Медиакорсеть

По предварительной информации, самоубийство могло быть связано с заражением коронавирусом.В настоящее время территория ГКБ № 18 оцеплена сотрудниками следственного комитета республики.В Минздраве республики факт самоубийства пациента подтвердили. В Следкоме по поводу ЧП пока комментарии не дают.