ДТП в Уфе: автоледи сбила 10-летнюю девочку на велосипеде

Вчера, 20 мая около 16 часов 30 минут, жительница города Белебей за рулем автомашины «Nissan Tiida», следуя по улице Рощинская уфимского поселка Нагаево, допустила наезд на 10-летнюю девочку, которая управляя велосипедом пересекала проезжу часть.







Как пояснили в уфимском отделе ГИБДД, в результате наезда девочка получила травмы ноги, после оказания медицинской помощи отпущена.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: отдел ГИБДД Уфы

Уважаемые родители! Прежде чем разрешить ребёнку кататься на велосипеде, самостоятельно проинструктируйте их о правилах дорожного движения и правилах поведения на улицах и дорогах.Убедитесь, что ребёнок способен самостоятельно ездить на велосипеде, контролируя, как он ездит и где. Четко определите для ребенка места, где он может играть (парк, площадки для игр и др.) и места, где играть нельзя и где нужно быть особенно внимательным (тротуары, пешеходные переходы, проезжая часть). Катание на велосипеде требует повышенного внимания и соблюдения правил.Запрещайте своим детям выезжать на проезжую часть, особенно, если они не достигли 14-летнего возраста!