В Уфе покончившая с собой пациентка с коронавирусом страдала шизофренией
Уфа | 22 май 2020 | 10:11
Стала известна личность женщины с подозрением, которая покончила с собой в больнице №18 в Уфе.
Напомним, трагедия произошла накануне, 20 мая. В медицинском учреждении, перепрофилированного под госпиталь, обнаружено тело покончившей собой женщины.
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Отмечается, что у нее подозревали коронавирус. Однако диагноз позже не подтвердился.
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Источник:
gorobzor.ru
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