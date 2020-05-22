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В Уфе покончившая с собой пациентка с коронавирусом страдала шизофренией

В Уфе покончившая с собой пациентка с коронавирусом страдала шизофренией

Уфа | 22 май 2020 | 10:11

Стала известна личность женщины с подозрением, которая покончила с собой в больнице №18 в Уфе.

Напомним, трагедия произошла накануне, 20 мая. В медицинском учреждении, перепрофилированного под госпиталь, обнаружено тело покончившей собой женщины.

В Уфе пациент с подозрением на коронавирус покончил с собой

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В Уфе пациент с подозрением на коронавирус покончил с собой
Известно, что уфимке было 69 лет. Она долгое время состояла на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», сообщает «КП-Уфа».

Отмечается, что у нее подозревали коронавирус. Однако диагноз позже не подтвердился.
 
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Источник: gorobzor.ru

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