В Уфе покончившая с собой пациентка с коронавирусом страдала шизофренией

Уфа | 22 май 2020 | 10:11

Стала известна личность женщины с подозрением, которая покончила с собой в больнице №18 в Уфе.



Напомним, трагедия произошла накануне, 20 мая. В медицинском учреждении, перепрофилированного под госпиталь, обнаружено тело покончившей собой женщины.





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Известно, что уфимке было 69 лет. Она долгое время состояла на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», сообщает «КП-Уфа».Отмечается, что у нее подозревали коронавирус. Однако диагноз позже не подтвердился.