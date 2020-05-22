Авария в Уфе: автоледи за рулем внедорожника сбила мотоциклиста

Уфа | 22 май 2020 | 10:52

Накануне днем, 21 мая, на улице Победы в Уфе произошла серьезная авария. 30-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны улицы Первомайской при повороте на улицу Интернациональная, сбила мотоциклиста на Yamaha-FZ6-S.



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