В Уфе подростки угнали пассажирский автобус и совершили ДТП

Уфа | 22 май 2020 | 11:51

В башкирской столице был совершен угон пассажирской «ГАЗели». Угонщиком оказался ученик восьмого класса. Полиция быстро восстановила ход событий.







По предварительной информации, четверо друзей прогуливались по городу, когда заметили маршрутку с открытыми окнами. Младший из ребят залез в автобус, но не найдя ничего ценного, предложил друзьям прокатиться. За руль сел 15-летний ученик восьмого класса, который умеет водить.

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Ребята всё же не справились с управлением и врезались в грузовой автомобиль. Мальчики поспешили скрыться с места преступления, бросив машину. Подозреваемого в угоне восьмиклассника задержали и доставили в отделение полиции.