В Чишминском районе Башкирии мать зарезала ножом собственного сына

15 мая в селе Новотроицкое Чишминского района Башкирии произошло жестокое убийство – мать зарезала ножом собственного сына.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, 29-летний местный житель был найден в собственном доме с колото-резаной раной груди. Известно, что удар ножом нанесла собственная 66-летняя мать в пылу ссоры. В момент задержания женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители изъяли с места происшествия нож. Злоумышленница созналась в содеянном, ей предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram