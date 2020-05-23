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В Чишминском районе Башкирии мать зарезала ножом собственного сына

В Чишминском районе Башкирии мать зарезала ножом собственного сына

Чишминский район | 23 май 2020 | 17:06

15 мая в селе Новотроицкое Чишминского района Башкирии произошло жестокое убийство – мать зарезала ножом собственного сына.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 29-летний местный житель был найден в собственном доме с колото-резаной раной груди. Известно, что удар ножом нанесла собственная 66-летняя мать в пылу ссоры. В момент задержания женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Правоохранители изъяли с места происшествия нож. Злоумышленница созналась в содеянном, ей предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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